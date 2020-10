Dva pohľady na New York

V ďalšom mojom blogu sa zameriam na „mesto, ktoré nikdy nespí.“ S priateľkou sme ho navštívili každý zvlášť a preto sa pokúsim priblížiť postrehy z oboch našich ciest.

Môj štvordňový pobyt sa datuje na apríl 2018, jej desaťdňový na november 2019. Už z hľadiska počasia musíte brať ohľad na rozdiel v teplote i zrážkach. Skorá jar bola v danom čase príjemná, počas dňa som zažil aj 25°C a v Central Parku to miestami vyzeralo ako uprostred leta. Na druhej strane, november tiež ukázal svoju slnečnú, ale aj poriadne mrazivú a veternú tvár. Počas výletu na Liberty Island k Soche slobody priateľke takmer omrzli prsty na rukách. Tieto dve miesta som nespomenul náhodou. Osobne ich považujem za dve najznámejšie newyorské atrakcie, pričom ich návštevu si určite nenechajte ujsť.

Slnečný deň v Central Parku.

A uzimená Socha slobody.

Central Park vás ohúri svojou veľkosťou a rozľahlým areálom. Na takmer 3,5 km2 sa môžete túlať pokojne aj celý deň. Má až 20 vchodov, my sme použili ten pravdepodobne najznámejší - od hotela Plaza na 59. ulici. Nepochybne ho poznáte z viacerých filmov, najmä zo série „Sám doma“. Je až neuveriteľné, že uprostred tak megalomanského veľkomesta sa nachádza poriadny kus prírody. Na presun po parkových cestičkách nechýbajú zdieľané kolobežky, bicykle, segwaye či klasický turistický vláčik. Cenovo sa to tiež dá zvládnuť, klasický bike máte k dispozícii od cca 13 dolárov na deň. Zaujímavosťou je, že cez víkend sa v podvečerných hodinách na 10-kilometrovom okruhu v tesnej blízkosti parku zastavuje doprava a majú ho vyhradený cyklisti, bežci či korčuliari. Okrem toho odporúčam zájsť aj na ďalšie „zelené“ miesto – High Line Park. Je vybudovaný na mieste bývalej New York Central Railroad na západnom Manhattane (pozdĺž 12th Avenue). Opustené koľajisko na vyvýšenom moste je dnes prerobené na zaujímavú živú zónu spájajúcu prírodu, krajinnú architektúru a ekologické riešenia. Asi 2,5-kilometrová trasa vám poskytne netradičný zážitok. Ak ste niekedy boli v Paríži na Promenade plantée, tak si to určite budete vedieť predstaviť.

High Line Park.

Jar prichádza do Central Parku.

Na Liberty Island sa dostanete loďou z Battery Parku, premáva už od 8:30 do cca 16:00. Počas plavby miniete aj Ellis Island, ktorý do polovice 20. storočia slúžil ako najväčšia prisťahovalecká stanica v USA. Lístok vyjde na približne 18$, 25 aj so vstupom dovnútra Sochy slobody, no zážitok je neopakovateľný. Vyhnite sa však rôznym pouličným predajcom, tí vám totiž nasľubujú všetko možné, od prednostného nastupovania na trajekt až po vyššie uvedený zvýhodnený vstup. Samozrejme, na prezeranie je toho vo „Veľkom jablku“ mnoho, stačí si len vybrať a máte čo robiť dva týždne. Niekto si možno povie, že sú to všetko komerčné a notoricky známe miesta, no navštíviť ich aspoň raz za život má svoje čaro. Aj preto som sa napríklad vybral pred Rockefeller Center, k pamätníku Svetového obchodného centra , tzv. dvojičiek či na Empire State Building. Možno menej populárnym, no o to atraktívnejším je Brooklyn Bridge postavený ešte v 19. storočí. Neberiem ich ako všednú záležitosť, lebo mnoho našincom sa nepošťastí počas života ani len dostať za oceán. Navyše, býval som v hoteli Staybridge Suites, asi 5 minút chôdze od Times Square.

Brooklyn Bridge, myslí sa aj na peších a cyklistov.

Pred Rockefeller Center.

Pamätník pádu "dvojičiek".

Práve tu uvidíte ten povestný uponáhľaný životný štýl, stovky ľudí prechádzajúcich cez prechody pre chodcov a nekonečné množstvo žltých taxíkov. Na Times Square je toľko reklamy, že človeku s epilepsiou alebo citlivým zrakom tam ani neodporúčam zájsť. Napriek faktu, že nestíhate na ulici otáčať hlavou, sa nájdu zákutia, kde môžete spomaliť. Pre mňa to bol malý podnik La Bergamote na 9. ulici, kde podávali výborné francúzske bagety, zákusky, ale aj iné chutné malé jedlá. S kamarátmi sme tam posedeli aj pri dobrej káve. Čo sa však celkovo týka gastronómie, typickú americkú reštauráciu by ste hľadali ťažko – bežný Newyorčan si počas obednej prestávky v práci vystačí s fastfoodom skonzumovaným postojačky vo výklade podniku, prípadne na ulici. Priateľka sa paradoxne najlepšie najedla v československej Kolibe v Queense (na 23. ulici v Astorii). Nie nadarmo sa hovorí, že naša kuchyňa je najlepšia.

Times Square.

Najlepšie gastro v New Yorku. :)

Ak chcete zažiť pravú atmosféru amerických ulíc, ubytujte sa cez Airbnb v Brooklyne, ako moja drahá. Nájdete úplne odlišný svet ako na Manhattane. Uprostred noci vás pokojne môže zobudiť rap, ktorý duní z auta idúceho pod oknami či partnerská hádka v susedstve. Prevahu tu má černošské obyvateľstvo, no zaužívané stereotypy tu nadobúdajú iný rozmer – mnoho „bielych“ pracuje v prevádzkach, kde je majiteľom černoch. Medziľudské vzťahy sú tu na úplne inej úrovni, ako ich niekedy opisujú médiá v našich končinách. Ako v každej komunite, aj tu sa nájdu asociáli, chronickí zlodeji a narkomani, ale aj slušní ľudia poctivo si plniaci svoje každodenné povinnosti. Bez ohľadu na farbu pleti. Celkovo sa tu možno budete cítiť menej bezpečne ako v centre, no nie je to ani žiadny Afganistan. Na druhej strane, podobne sa dá vyjadriť napríklad o metre, kde na viacerých miestach tiež narazíte na pofidérne postavičky. Jedná sa však bezpochyby o najlacnejší a narýchlejší spôsob prepravy, pomocou prepracovaného systému sa dostanete prakticky kamkoľvek. Jedna jazda vyjde okolo troch dolárov. Za zváženie stojí aj sedemdňový lístok za cca 30$. Dajte si však pozor, ak pôjdete do vzdialenejších častí mesta, kam metro nechodí. My sme sa tak vybrali na univerzitu na Staten Islande. Cesta tam bola ešte fajn, odviezol nás taxík, no dostať sa nazad sa ukázalo ako veľký problém. Ešteže sa nám podarilo natrafiť na ochotného šoféra školského vanu. Po krátkom vyjednávaní nás za cenu taxislužby (asi 70$) hodil až do centra pred hotel. Inak by sme určite zmeškali let do Washingtonu, ktorý nás čakal ešte ten deň.

Underground.

Výhľad z hotelovej izby.

Puk zo Slovenska priamo v Madison Square Garden.

Mesto ako New York je samozrejme obrovské a vybrať si tie top zastávky je naozaj zložité. Určite tu však nájdete mozaiku celého sveta koncentrovanú v jednom priestore. Oplatí sa pozrieť tiež Top of the Rock (vyhliadka na vrchnom podlaží Rockefeller Center, vstupenka vyjde na cca 37$), ikonickú Madison Square Garden (jej prehliadka vyjde na zhruba 35$), z filmov tiež známu stanicu Grand Central Terminal na 42. ulici, či viac ako 80-metrovú výškovú budovu Flatiron v tvare trojuholníka na 5th Avenue. Možností je neúrekom. Ak však chcete spoznať menej známe newyorské zákutia, vydajte sa do Brooklynu alebo na Staten Island, ako sme to urobili aj my. Zistíte, ako sa pulzujúce veľkomesto dokáže v priebehu pár desiatok minút zmeniť na kľudné, miestami až vidiecky pôsobiace sídlo s malými domčekmi, ihriskami, školami a obchodíkmi.

Grand Central Terminal.

Pred univerzitou Wagner College na Staten Island.

Sídlo OSN v NY.

Nie vždy je to síce idylka, napr. o Bronxe by sa tiež dalo dlho rozprávať, no pri tak kozmopolitnom charaktere obyvateľstva sa tomu dá len ťažko vyhnúť. Celkový dojem z najľudnatejšej metropoly USA bol u mňa osobne zmiešaný. S priateľkou sme sa zhodli, že ak máte možnosť, raz za život ju určite treba navštíviť, ale nám aj stačilo. Neskutočný ruch a kažodenný veľmi rýchly kolobeh života sa v New Yorku stali bežnou súčasťou tunajších ľudí. Ako sa ale hovorí, sto ľudí – sto chutí. My sme si z „mesta, ktoré nikdy nespí“ odniesli mnoho rôznorodých skúseností a spomíname na ne radi dodnes. A navyše, videli sme obe jeho tváre – viac i menej prívetivú.

Pohľad z Empire State Building.

Sídlo novín New York Times.

Na zápase New York Rangers - Pittsburgh Penguins.

Na záver pridávame desatoro Slováka v New Yorku, samozrejme sme ho vymysleli trochu s nadhľadom:



1. Nikdy, pre istotu NIKDY nenasadaj do neoznačeného "taxíka" s čiernymi sklami, nemusíš mať také šťastie ako my.

2. Nikdy never černochovi/belochovi/aziatovi predávajúcemu pred turistickými atrakciami express lístky - nie, nie sú to express lístky, áno - musíš si za 55 dolárov vystáť tú istú radu ako ostatní s lístkom za 40 dolárov.

3. Nikdy, naozaj NIKDY nekomunikuj na Times Square s Jamajčanmi predávajúcimi vlastnú tvorbu na CD. Teda pokiaľ si nechceš vypočuť ich koncert a byť ľahší o pár dolárov.

4. Navštív československú Kolibu na 23rd Ave, je to najlepší gastro podnik na východnom pobreží.

5. Ak fúka alebo mrzne, nechoď na Liberty Island - bude z teba chodiaci snehuliak (doslova!).

6. Do metra nastupuj VŽDY čo najrýchlejšie, nikdy nevieš, kedy ti zostane noha vo vagóne, zvyšok tela na peróne a metro sa zrazu pohne.

7. Investuj do ubytovania, inak ťa bude počas spánku budiť Snoop Dogg hrajúci z auta.

8. Na semafóre pre chodcov je červená vlastne oranžová a biela je vlastne oranžová a zelená.

9. Priprav sa na kilo ľadu v nápojoch - v každom ročnom období.

10. Jetlag nie je blbosť! Celý týždeň chodíš počas výletu spať o 21:00 a vstávaš o 3:30.

Svätostánok nájdete aj medzi mrakodrapmi. Presbyterian Church na 5th Ave.

So brutal Trump Tower.