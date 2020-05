Pláže aj vrchy - Rimini & San Marino

Taliansko patrí k našim najobľúbenejším destináciám, čo ste pravdepodobne postrehli už z mojich minulých blogov. V lete 2017 sme si naplánovali týždňový, viac „klasicky“ dovolenkový pobyt v Rimini a blízkom okolí.

Za spôsob dopravy bolo znovu zvolené auto, trasa prakticky rovnaká ako do Chioggie, akurát o 200 km južnejšie. Od toho sa odvíja aj vyššia cena na talianskej diaľnici (navyše prejdete úsek od Padovy okolo Bologne, po takmer samotné Rimini). Asi tisíckilometrová cesta nám z Trnavy trvala zhruba 11 hodín. Turistické centrum regiónu Emilia-Romagna je plné života, už na prvý pohľad v nás vzbudilo príjemný prázdninový dojem. Miestom nášho týždňového pobytu sa stal hotel s názvom Villa Caterina. Rezervácia cez Booking vyšla 35€ na osobu/noc vrátane bohatých raňajok. Parkovanie je možné aj pri hoteli, no úzke uličky a väčšie množstvo áut ma primälo nájsť odstavnú plochu na niektorom zo záchytných parkovísk v blízkosti.

Recepčný Roberto vo Villa Caterina.

Ak nechcete zažiť nepríjemné prekvapenie, nikdy, ale naozaj nikdy svojho tátoša nenechajte na Parcheggio Clementini. Ja som tak učinil, no to som ešte nevedel, že každú stredu a sobotu sa na tomto priestranstve koná trh, pred ktorým všetky autá odtiahnu a ich majitelia musia zaplatiť pokutu. Nie som zástancom konšpiračných teórií, ale vyzerá to na slušný biznis miestnych, nakoľko policajný parking bol plný áut so zahraničnými ŠPZ. Výška sankcie pritom nie je najmenšia – mňa vyšla na 180€. Hneď na začiatku ma navyše pánko na vrátnici parkoviska ubezpečil, že auto tu môžem kľudne nechať celý týždeň. Po troch dňoch som teda auto preparkoval na Parcheggio Settebello vzdialené len niekoľko desiatok metrov (tiež na ulici Via Roma). Tam už bolo našťastie všetko v poriadku. Poďme však späť k príjemnejším zážitkom.

Piazza Cavour.

Personál Villy Caterina nám tieto komplikácie dokonale vynahradil, dokonca poskytol pomoc pri získavaní kontaktov na políciu a odťahovku. Recepčný Roberto okúsil aj darček zo Slovenska – domácu slivovicu. Odvtedy nás každý deň pri lúčení obdivoval, že s týmto nápojom dokážeme fungovať. Veľa času sme trávili na pláži, len 6-7 minút chôdze od apartmánu. Napriek letnej sezóne v plnom prúde sme nemali problém zohnať slnečník či ležadlo (kombinácia 2+1 vyjde na 10€/deň). Každé ubytovacie zariadenia má totiž vyhradený svoj sektor spolu s „príslušenstvom“. Tým pádom žiadne davy ľudí a komfortný priestor na plávanie a relax. V tesnej blízkosti sa dá využiť hneď niekoľko barov a reštaurácii s osviežujúcou ponukou (napr. Nettuno, Dolce Vita či Ristobar Spiaggia). Nočný život si určite vychutnáte v diskobare Coconuts, kde sa páčilo najmä nášmu najmladšiemu členovi výpravy. Ak máte radi aktívny oddych, odporúčam využiť bicykle (náš odvážny kamarát takmer „ukecal“ výpožičku zdarma, ale inak je cenová relácia na úrovni prenájmu slnečníka s ležadlom), prejsť sa dá až do Riccione vzdialeného asi 10 km.

Ranné mračná na pláži.

Popri pláži sa tiež môžete prechádzať donekonečna. Veľmi pekné miesta s pamätihodnosťami ponúka samotné historické centrum Rimini. Hneď pri vstupe môžete obdivovať Augustov oblúk. Ide o najstarší artefakt tohto druhu obdobia Rimanov, ktorý sa zachoval. Západnejšie sa nachádza podobný vchod do starého mesta – brána Montanara. Za pozornosť tiež stoja pozostatky rímskeho amfiteátra medzi ulicami Via Vezia a Via Roma. Počas týždňa sme objavili aj viacero kresťanských svätostánkov. Spomenúť môžem katedrálu Malatestiano, kostol sv. Augustína či bazilika Madonna della Misericordia. Navštíviť sa oplatí aj palác dell Arengo, ale najmä hrad Sismondo z 15. storočia. Pri prechádzke parkom 25. apríla sa zastavte na Tibériovom moste, nachádza sa na jeho východnom okraji nad riekou Marecchia.

Katedrála Malatestiano.

V pizzerii del Toro.

Mne osobne sa asi najviac páčilo námestie Cavour s fontánou della Pigna. Takmer každý večer sme tam zašli na zmrzlinu do La Scintilly, večera zasa chutila v podniku La Cantinetta. Aperol si určite dajte v hoteli Cirene, pomer chuti a ceny je top. Paradajkovú polievku sme hľadali poriadne dlho, nakoniec však platilo staré známe porekadlo, že pod lampou býva najväčšia tma. Len pár metrov od apartmánu, v reštaurácii Rossopomodoro sa to napokon podarilo – v predposledný deň pobytu. Najväčšia polemika bola samozrejme o najlepšiu pizzu. Ja osobne som naozaj nevidel veľké rozdiely, ale skutočne výbornú nájdete v pizzerii del Toro (na Viale Regina Margherita). Na záver si doprajte fotku pri obrovskom fotoaparáte „Fellinia“, pomenovanom po najslávnejšom rodákovi z Rimini – Federicovi Fellinim. Situovaný je v rovnomennom parku. Vhodnou alternatívou pre tento úkon je tiež socha Alle Mogli dei Marinai venovaná manželkám námorníkov, ktorí zahynuli na mori. Aby sme však nekončili smutne, v druhej časti blogu vám priblížim trip do San Marina, ktorý sme si pobyt spestrili presne v strede jeho trvania.

Oddych na slnečnej pláži.

Vytúžená paradajková v reštaurácii Rossopomodoro.

Augustov oblúk.

Zo zastávky pri Augustovom oblúku trvá cesta busom zhruba 45 minút, premáva prakticky každú hodinu (v rozmedzí cca 6:30 – 20:30). Obojsmerný lístok u prepravcu Bonelli vyšiel na 10€. Od pobrežia sa dostanete až pod apeninskú horu Monte Titano, ležiacu v nadmorskej výške 750 metrov. V horúci augustový deň aj tu stúpala teplota až na 40°C. Nezabudnite preto na poriadny pitný režim a pokrývku hlavy. San Marino dýcha históriou, je to vraj najstarší samostatný štát sveta. Aj napriek malej rozlohe tu nájdete množstvo kostolov, miestni sú silno veriaci. Najkrajší z nich je určite Chiesa di San Pietro, ktorý je vytesaný priamo do skalného brala. Uchváti tiež La Rocca, nedobytná a zachovalá pevnosť z 10. storočia. Vyviezť sa k nej môžete aj lanovkou z Borgo Maggiore. Panorámu dotvárajú tri veže, nevynechajte ani jednu (Guaita, Cesta, Montale). Výhľad je fantastický. Akoby to ani nebolo takmer v strede Apeninského polostrova. Dozvedeli sme sa, že Guaita sa údajne tlačí aj na talianske euromince.

Výhľad z Guaity.

Uličky s obchodíkmi smerom nahor k pevnosti La Rocca.

Palazzo Pubblico o kúsok nižšie je sídlom vlády tejto enklávy a regentov stojacich na jej čele. Stavbe dominuje krásna hodinová veža. Za najdôležitejší svätostánok však môžeme považovať baziliku San Marino – Pieve, zasvätenú patrónovi a zakladateľovi republiky Svätému Marinovi. Ak vám zostanú sily, popri výdatnej prechádzke a množstve schodov môžete nakúpiť suveníry či iné maličkosti v malých obchodíkoch, sú takmer všade. My sme zbehli napr. Piazza della Liberta a priľahlé uličky. Peknú fotku si môžete urobiť pri soche Giuseppe Garibaldiho, prípadne v Múzeu kuriozít na Salita Alla Rocca.

La Rocca.

Bazilika di San Marino - Pieve.

Ak chcete spojiť príjemné s užitočným, čo v tomto prípade znamená dobre sa najesť a zažiť pritom nevšedné prostredie – odporúčam reštauráciu Nido del Falco. Za primeranú cenu si vychutnáte typické stredomorské špeciality, pričom široké okolie budete mať ako na dlani. Kávu môžete skúsiť v Pattinaggiu – malej, ale útulnej kaviarni asi 5-6 minút chôdze od tretej veže Montale. Celkovo musím povedať, že San Marino je naozaj netypický kút sveta. Niečo ako rozprávkový kopček s hradmi a vežami. Kombináciou s Rimini nič nepokazíte - práve naopak. Vyhoviete aj plážovým „leňochom“, ale aj aktívnym dovolenkárom.

Reštaurácia Nido del Falco.

S takýmto výhľadom.

Na hore Monte Titano.